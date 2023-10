WTC De Veldtrappers vieren seizoenseinde

Neen, dit is geen line-up van een interclub, maar van de aanwezigen op het etentje van de Veldtrappers, dat plaatsvond in de Landdrost. Door diverse redenen waren er nogal wat afwezigen, die daardoor de onthulling van de nieuwe kledij en enkele andere nieuwtjes aan zich lieten voorbij gaan. Starten met het winterseizoen doen ze nog steeds aan Jonkhove, in de winter om 9 uur. Op de foto herkennen we kampioen Koen Desender, Gaby Delanghe, Wim David, Patrick Caenepeel, Jan Meerseman, Dirk Pertz, Eric Monteyne, Joost Keirsebilck en Ronny Sanders. (foto Coghe)