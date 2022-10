WTC De Trappers mag zich koninklijk noemen

In 2021 werd wielertoeristenclub De Trappers 50 jaar oud. Met een jaartje vertraging mogen ze zich nu ook echt koninklijk noemen. Het feest werd vorig jaar al gevierd samen met de honderd fietsende leden. Het ereplakket kregen ze nu pas uit handen van de gouverneur.

Op initiatief van Lucien Holvoet, Noël Stragier en Valère Stragier werd op 3 september 1971 Wielertoeristenclub De Trappers opgericht. “Jarenlang organiseerden we Gent-Wevelgem voor Wielertoeristen”, vertelt voorzitter Dries Verhauwaert (41). “Dat was ieder jaar opnieuw een groot succes. In 2010 moesten we noodgedwongen de naam van onze tocht veranderen. Die naam mochten we van Flanders Classics, die hun eigen wielertoeristentocht daags voor onze Gent-Wevelgem organiseerden, niet meer gebruiken.”

‘t Leeuwke

“Het commerciële aspect heeft voor ons echter nooit een rol gespeeld, hoe jammer het toen ook was. Sindsdien is onze ‘Wevelgem Cycling Classic’ opnieuw een tocht met naam en faam waar we jaarlijks een kleine 2000 deelnemers op mogen verwelkomen.” De leden zijn verdeeld over vier groepen, maar in welke groep ze ook rijden, altijd komen ze samen thuis. Sinds tien jaar is ‘thuis’ café ’t Leeuwke. Voor de verfrissing na de inspanning kunnen de Trappers nu terecht in Bar Lionel.

Een van de vier groepen bestaat uitsluitend uit dames. “Het valt wel op dat meer en meer dames het fietsen in groep hebben ontdekt”, aldus Dries. “Jongeren fietsen zeker vaker als vroeger, maar sluiten zich niet onmiddellijk aan bij een fietsclub. Wat niet betekent dat er zich geen jeugd aansluit. Zelfs was ik al lid van mijn 14 jaar, ondertussen ben ik aan mijn zevende fiets toe.”

Ereplakket

Naast de jaarlijkse cyclingtocht in juni organiseert de club nog de Leeuwkestocht op paasmaandag. Dan kan je kiezen tussen een rondje van 45 kilometer of eentje van 85 kilometer, afstanden die de minder getrainde fietser beter bevallen.

“Dit jaar vonden zowel de Leeuwkestocht als de cycling plaats”, besluit Dries. “Het feest ter gelegenheid van de 50ste verjaardag ging vorig jaar nog door. Met de ontvangst bij de gouverneur waar we het ereplakket ‘koninklijke maatschappij’ mochten ontvangen is het feestjaar compleet.”