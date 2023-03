WTC De Putters opent wielertoeristenseizoen met jaarlijkse ontbijtrit

De Oostkampse wielertoeristenclub WTC De Putters, die in 2006 het levenslicht zag, vierde afgelopen zondag de traditionele start van het nieuwe fietsseizoen met de jaarlijkse ontbijtrit. Het barslechte weer stak een serieus stokje in de wielen, maar dat weerhield een aanzienlijk deel van de leden er niet van om een gezamenlijke fietsrit af te haspelen. “Al moet ik er meteen aan toevoegen dat dit enkel de officiële start van het nieuwe seizoen was”, benadrukt Dries Hillewaere, sinds 2017 voorzitter van WTC De Putters. “Ook tijdens de koude wintermaanden fietsen wij op zondagochtend en woensdagavond. Zeker in de week gebeurt dat met lichtjes. Vanaf nu trekken we elke zondagochtend op pad, verdeeld in vier niveaugroepen A, B, C en D. Ook op woensdag zijn er vanaf het zomeruur, eind maart, de traditionele avondritten. We tellen momenteel zowat 300 leden. Dat aantal blijft al een enkele jaren stabiel.”

Ook in 2023 kijken de leden van WTC De Putters uit naar twee grote afspraken: de Puttersdag op maandag 1 mei en de Putters Classic op zaterdag 3 juni. “De Puttersdag is een jaarlijkse rit voor onze leden die we organiseren in een streek op één tot anderhalf uur rijden van Oostkamp”, vertelt Hillewaere. “Vorig jaar trokken we naar de Franse Opaalkust. Ditmaal is Vlaams-Brabant de bestemming. Een primeur, maar we kijken uit naar die dag in het Pajottenland.”

Een maand later volgt de Putters Classic, die in 2015 voor de eerste keer georganiseerd werd. Acht jaar later is de wielertoeristenrit van WTC De Putters uitgegroeid tot een van de bekendste en populairste tochten in Vlaanderen. “We voorzien net zoals de voorbije jaren vier verschillende afstanden tot maximum 140 km op de weg, maar dé nieuwigheid in 2023 is dat we de eerste editie van onze gravelrit organiseren. Gravel wordt almaar populairder. We volgen dus de algemene trend en zitten in een streek waar je fantastische ritten door bossen en langs dreven kan uitstippelen”, besluit Hillewaere. (TVB/foto Davy Coghe)