WTC De Platte Tube gestart aan 45ste wielerseizoen

79 leden tekenden present voor de eerste clubuitstap van wielertoeristenclub De Platte Tube uit Ieper. Tot en met oktober worden wekelijks op zondagmorgen en woensdagavond fietstochten van 70 tot 110 kilometer voorzien voor de drie pelotons die in functie van ieders capaciteit of ambitie worden samengesteld. Omwille van de verkeersveiligheid op de verkeersarme wegen in Noord-Frankrijk verkiezen de wegkapiteins vaak een parcours ‘over de schreve’. Ook Heuvelland en de Vlaamse Ardennen worden vaak bezocht. Er wordt jaarlijks ook een fietsvakantie in Frankrijk aangeboden net als een aantal dagvullende zaterdagritten. De club telt in totaal 134 leden. (foto EG)