WTC De Breydelzonen huldigt kampioenen

Met een souper in ’t Vijverhof in Sijsele sloot WTC De Breydelzonen het wielerseizoen af. Tijdens het gezellig samenzijn werden de verschillende clubkampioenen gevierd. Wim Desmet kroonde zich tot tijdritkampioen. Kurt Vermeersch is de nieuwe zaterdag- en zondagkampioen, Jo Smet is de beste op zondag en en Herman Van Quathem is onverslaanbaar de kampioen op zowel de weekdagen als de zaterdagen. Wie interesse heeft om zich aan te sluiten bij deze vereniging, kan vrijblijvend contact opnemen met voorzitter Kurt Vermeersch op het telefoonnummer 0493 31 30 28. (gf)