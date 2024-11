WTC De Breydelzonen eert clubkampioenen

Tijdens een souper in Vijverhof in Sijsele vierde WTC De Breydelzonen uit Assebroek zijn clubkampioenen van het voorbije wielerseizoen. Op weekdagen en op zaterdag fietste niemand meer dan Herman Van Quathem. Op zondag was Kurt Vermeersch de primus. De zaterdag- en zondag ampioen is Jo Smet. De tijdrittitel moest, voor het eerst in de geschiedenis van de club, gedeeld worden. Zowel Eddy Pauwels als Frank Welvaert reden dezelfde tijd over een afstand van ongeveer 32 kilometer. Inschrijven voor het nieuwe seizoen kan nog. Meer info bij voorzitter Kurt Vermeersch, 0493 31 30 28. (gf)