WTC Beveren Sportief start nieuw seizoen

WTC Beveren Sportief is zondag opnieuw gestart met het nieuwe fietsseizoen aan hun lokaal ‘t Hoekske in Beveren. Het was een koude en winderige ochtend, maar toch kwamen 60 van de 85 leden opdagen. De club beschikt overigens ook over een apart damesteam.

De A’s reden een rit naar Wervik, de andere drie groepen hebben de openingsrit van federatie VBR vanuit Ardooie gefietst. Nieuwe leden kunnen contact opnemen via beveren.sportief@gmail.com of via www.beverensportief.com. Op de website kunnen ze ook de kalender raadplegen om dan twee ritten vrijblijvend mee te fietsen. De A’s rijden afstanden tussen 90 en 110 km, de B’s tussen 60 en 95 km, de C’s en het damesteam tussen 50 en 85 km. Er zijn speciale ritten zoals een crèmerit en een Picon-rit. WTC Beveren Sportief organiseert ook de Titeca.pro VTT en cyclo op 4 november. (gf)