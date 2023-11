Wordt Rose des Sables de nieuwe stek van Scouts Koksijde?: “De locatie is ideaal voor de jeugdbeweging”

Het lokaal bestuur staat voor een probleem, nu het prijskaartje voor de beloofde nieuwbouw voor Scouts Casa Oostduinkerke stukken hoger bleek dan het voorziene bestek. Al komt er met de sluiting van vakantiecentrum La Rose des Sables misschien onverwachts nog een oplossing uit de bus.

In de herwerkte versie van het bestek werd gekozen voor vereenvoudigde materialen en de afbraak van het oude gebouw in de Duinparklaan werd uit het dossier gehaald. De raming bedraagt nu 1.419.453 euro inclusief btw. Dat betekent dat de scouts nog langer zullen moeten wachten op hun nieuwe lokalen.

La Rose des Sables

De oppositie vroeg zich af of er geen betere tijdelijke locatie kan worden gevonden dan sportpark Hazebeek. Die locatie brengt ongemakken met zich mee, want voor een sanitaire stop moeten de scouts zich begeven naar de tegenoverliggende dorpsschool of de sporthal. Maar onverwacht deed er zich een nieuwe opportuniteit voor.

“Het bekende vakantiecentrum La Rose des Sables in Oostduinkerke heeft definitief de deuren gesloten, maar daarvan waren we pas heel laat op de hoogte”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “We betreuren uiteraard het einde van dit mooie vakantiecentrum, dat zal worden verkocht. Maar misschien is het wel een optie om daar de nieuwe stek voor onze scouts te realiseren.”

“De locatie is alvast ideaal: de omgeving van de duinen, de nabijheid van Aquaduin en bezoekerscentrum en natuurreservaat Doornpanne, er is ruime speelgelegenheid en de zee ligt op een boogscheut… We willen natuurlijk het beste voor onze jeugdbeweging, die de laatste jaren alsmaar blijft groeien. De laatste vijf jaar is het aantal leden zowat verdubbeld en momenteel is er een ledenbestand van zo’n 250 scouts. We bekijken daarom of de locatie van La Rose des Sables nieuwe mogelijkheden biedt.”