Wissel van de wacht bij voorzitsters van Meulebeekse Markantafdeling: “Fantastische bestuursploeg”

Markant Meulebeke is een dynamische vereniging, een netwerk met als doel vrouwen te inspireren tot een geëngageerde en ondernemende levenshouding. Daarvoor hoeven de leden geen ‘ondernemer’ te zijn maar wel ‘ondernemend’. Ontmoeting en uitwisseling scherpen deze attitude verder aan: vrouwen inspireren andere vrouwen. Markant Meulebeke telt momenteel 145 leden.

De sterkte van een vereniging ligt vooral in een gedreven bestuursploeg die steeds kan rekenen op ‘vers bloed’. In Meulebeke begrijpen de leden van Markant dit maar al te goed. Dit jaar werden er twee nieuwe voorzitsters verkozen in opvolging van Bea Stock en Els Vande Sompele.

Bea Stock werd geboren in Zwevezele op 3 april 1962. In Meulebeke voelt Bea zich samen met haar man Gino Dupont en de twee kinderen en kleinkinderen meer dan thuis. Hier runt ze een eigen zaak ‘Pilota’. Bea is lid van markant sedert 1987. In 2018 werd ze covoorzitster van Markant Meulebeke samen met Els.

Els Vande Sompele zag het levenslicht op 24 juli 1967. Ze is getrouwd met Erry Vandenbussche. Ze heeft 4 kinderen en 1 kleinkind. Els is zaakvoerder van Couture Els. In 2000 werd ze bestuurslid bij Markant. Van 2016 tot 2018 was ze covoorzitster van de vereniging samen met Anne Verburg. Vanaf 2018 tot 2023 deelde ze het voorzitterschap met Bea Stock.

Els: “Met onze vereniging proberen we zoveel mogelijk vrouwen aan te sporen tot participatie in het brede maatschappelijke en culturele leven. Daarnaast zijn vriendschap en wederzijds respect erg belangrijk. Samen bouwen we aan een duurzame, solidaire en zorgzame samenleving met een openheid naar alle levensbeschouwingen.”

“Zoveel mogelijk vrouwen warm maken voor onze activiteiten”

De twee dames die Bea en Els opvolgen zijn Annick Duyck en Lieselot Devriese. Zij zullen het werkjaar 2023 – 2024 onder het thema ‘Ontdek-beleef en geniet’ in optimale banen leiden. Lieselot werd op 15 januari 1983 geboren en startte in 2005, na een opleiding aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde, met Vishandel Lotte. Lieselot is in 2005 getrouwd met Pieter Lamon. Het koppel heeft drie dochters. Lieselot werd in 2015 bestuurslid bij Markant Meulebeke.

Boksen

Annick Duyck werd op 25 juli 1975 geboren in Tielt. Ze studeerde aan het Sint-Jozefsinstituut in Tielt en behaalde vervolgens het diploma van gegradueerde ziekenhuisverpleegkundige in KHOG aan de Arteveldehogeschool in Gent. Haar studiehonger naar meer leverde nog een diploma boekhouder, een diploma kaderopleiding hoofdverpleegkundige en een bijzondere beroepstitel voor verpleegkundigen gespecialiseerd in de oncologie op. Annick startte haar carrière in het Sint-Niklaas ziekenhuis in Kortrijk maar is nu actief als hoofdverpleegkundige dagdienst Sint-Andries Tielt op oncologie, pneumologie en gastro-enterologie.

Annick: “Of ik een workaholic ben, durf ik niet zeggen. Ik zet me graag in voor de medemens. Een houding die ik al bezat van toen ik leidster was van de Chiro op De Ginste. Op mijn 17de ben ik toegetreden als vrijwilligster bij het Rode Kruis van Meulebeke waarvan ik nu ook voorzitster ben. In 2015 werd ik bestuurslid bij Markant. Deze vereniging bevalt me enorm. Omringd en geruggensteund door een fantastische bestuursploeg zie ik mijn covoorzitterschap samen met Lieselot voor de volle 100 procent zitten. Mijn betrachting is om zoveel mogelijk vrouwen warm te maken voor onze sociale en culturele activiteiten.”

“We starten ons programma op 17 oktober 2023 met de Nationale Cultuurdag met sopraan Astrid Stockman in het Gildhof in Tielt. Op 8 november hebben we een lezing over orgaandonatie door dr. Luc Colembie (UZ Gent). We trekken op 12 december naar cinema De Keizer in Lichtervelde en we klinken op 18 januari op het nieuwe jaar in feestzaal Amuse. Woensdag 21 februari hebben we een bedrijfsbezoek bij Libeco en ’s avonds bij l’Ombre in Pittem.

Workshops theelichtjes in vlasporselein worden gehouden op 12 en 14 maart bij Crekera in Ingelmunster. Op 23 april volgen we kookles bij de firma Fraeye in Ardooie. Van 9 tot 12 mei kan er gefietst worden ten voordele van Kom op tegen Kanker. Op 28 mei wordt het echt menens want dan gaan we boksen. Ons werkjaar sluiten we af met een gezellig samenzijn in de Kersenboomgaard op 19 juni 2024.”

Wie lid wil worden van Markant Meulebeke of verdere info wenst, neemt contact op met Annick (0497 58 99 61) of met Lieselot (0477 07 32 30).