Winterschieting bij Gottemse Schutters

De Gottemse Schutters organiseren in het weekend van 18 en 19 januari een eerste editie van hun winterschieting. De kleiduifschieters palmen daarvoor een terrein in de Goedstraat in Grammene in.

De Schutters laten jaarlijks in september van zich horen met een traditionele kleiduifschieting, maar pakken dus ook uit met een winterse variant. “Het is begonnen met een stel enthousiaste schutters die ter verbetering van hun schietkunst gingen oefenen op kleiduiven”, zeggen Frederik Vandierendonck en Jonas de Wever.

Rustgevend

Het oefenen wierp zijn vruchten af en meerdere recreatieve schutters raakten geïnteresseerd. “Ons doel is om deze vaak onbekende en onbegrepen sport te promoten en te openbaren bij het grote publiek. Deze sport kan beoefend worden door jong en oud en het geeft een rustgevend en ontspannen gevoel en het is aangenaam om doen. Voor de vele onwetenden is het onze bekrachtiging om de vooroordelen en het negativisme hieromtrent een beetje uit de wereld te helpen.”

De keuze voor een winterschieting is volgens de organisatoren eenvoudig: “Omdat de vaste schietstanden verdwijnen”, klinkt het.

“Je mag één keer per jaar op een locatie een schieting geven. Dit keer zijn we dus te gast in de Goedstraat in Grammene, waar er een ruime parking voorzien is. Wie wil komen schieten hoeft overigens geen ervaring te hebben. Er is professionele begeleiding voorzien. Bij ons mag en kan iedere volwassene komen schieten. Huurwapens zijn beschikbaar, zodat iedereen kan deelnemen aan de schieting, ongeacht eigen materiaal. We hebben elk jaar ongeveer 700 schutters, toeschouwers niet mee gerekend. Er zullen een jachtparcours, trapstand, oefenstand en initiatiestand aanwezig zijn.” (vadu)

Meer details vind je online via www.gottemseschutters.be.