De Winterbroeders hebben de kampioenen gevierd. Valerie Brouckaert is kampioen, ze haalde het voor Steve Pattyn en Jos Muylle. De uilprijs is voor Guy Vandamme, de rode lantaarn voor Ella Vergote. Er werd gespeeld in café De Gilde in Rumbeke. Ondertussen is het zomerseizoen gestart. (foto SB)