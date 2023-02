Winterbar vzw Brick by Brick uit Knokke-Heist brengt 14.500 euro op

Net als de voorbije jaren organiseerde vzw Brick by Brick uit Knokke-Heist een kerst-, winter- eindejaarsactie. Er werden pralines en champagne verkocht ten voordele van de vzw. Van 19 december tot en met 2 januari zwaaiden de deuren van de winterbar in CC Knokke-Heist open. De winterbar bracht de vzw Brick by Brick uiteindelijk maar liefst 14.500 euro op.

Brick by Brick is een vzw die instanties steunt voor kinderen met een beperking. “Het zaadje van onze vzw werd geplant toen bij onze kleinzoon Briek Torresan een chromosomale afwijking werd vast gesteld. Hij werd goed ondersteund en uit dank voor alle hulp willen zijn ouders iets teruggeven aan de instanties waar hij opgevolgd werd”, vertellen bestuursleden Rik en Judith De Bree.

“In 2016 deed een groepje vrienden onder de naam Brick by Brick mee aan de Belletax Rally en werden er sponsors gezocht. De sponsorrally bracht meer dan 2.000 euro op en de bal ging aan het rollen. Gedurende de volgende jaren stelden veel verenigingen voor om een actie te doen voor Brick by Brick. Wat bedoeld was als een eenmalige actie groeide snel uit tot een actieve vzw die dit jaar voor de vierde keer een kerstactie organiseren. Meer dan 40 vrijwilligers maakten het ons mogelijk om de winterbar te openen.”

Dank aan vrijwilligers

Vorige zondag werden alle vrijwilligers van de winterbar bedankt. De vzw Brick by Brick nodigde hen allen uit op een receptie in de foyer van cultuurcentrum Scharpoord.

Maar er was de afgelopen eindejaarsperiode niet alleen de winterbar. Daarnaast organiseerde vzw Brick by Brick ook een verkoop van champagne en pralines”, aldus voorzitster Elke De Bree, die daarom niet alleen alleen de vrijwilligers, maar ook Oliver Van Nueten bedankte die voor de lekkere pralines zorgde en de familie Maitre uit het Franse Celles-sur-Ource die ervoor zorgde dat de vzw een lekkere champagne kon aanbieden aan de vele mensen die op die manier de vzw steunden. Ook Sugar and Spice, dat in de winterbar kwam optreden, kreeg een woordje van dank en de groep maakte van de gelegenheid gebruik om een unplugged verrassingsoptreden te verzorgen. Daarnaast werden ook de bestuursleden van Brick by Brick in de hulde betrokken. Die zorgden ervoor dat de vele taken verdeeld werden, zodat het voor iedereen haalbaar bleef.

Steun

De totale opbrengst van de beide acties werd ter gelegenheid van de receptie ook bekendgemaakt. Beide initiatieven brachten samen 14.500 euro op voor de vzw. Met dat geld worden initiatieven gesteund die zich inzetten voor mensen met een beperking. In het verleden mochten onder andere BLO-school Noordveld uit Brugge, De Klinker uit Knokke-Heist en Start West-Vlaanderen al een financieel steuntje ontvangen om hun projecten te verwezenlijken.

Van de receptie werd door Brick by Brick ook gebruik gemaakt om de vzw Gedreven uit Moerkerke een cheque van 25.000 euro te overhandigen. Vzw Gedreven is de vzw die achter het Toontjeshuis in Moerkerke zit. Dat Toontjeshuis zal in de toekomst plaats bieden aan een 12-tal jongvolwassenen met een beperking. Meer info over het Toontjeshuis en over de vzw Gedreven vindt men op https://www.toontjeshuis.be/locaties/moerkerke.