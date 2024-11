Winnaars van de Sint-Kruis-woordzoeker

Naar aanleiding van de jaarlijkse septemberkermis in Sint-Kruis werd een woordzoeker georganiseerd waarbij mooie prijzen te winnen waren. De prijswinnaars werden uitgenodigd in het Schuttershof in Sint-Kruis om hun prijs op te halen. De prijswinnaars waren Vicky Meert, Angel Pardo, Klara De Rock, Michelle Braeken, Elise Nauwelaerts, Geerte Marrreel, Korneel Huyghe, Georgette Acke, Selina Van Canneyt, Filip Verniers, Vic Huyghe, Monique Serlet en Steve Diasson. Ze poseerden op de trap van het Schuttershof, samen met een aantal bestuursleden van het Feestcomité Sint-Kruis. Voorzitter Seraphin Bouuaert dankte iedereen voor hun deelname, bood hen een glas aan en mocht de prijzen verdelen. (SR/foto SR)