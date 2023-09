Winnaars fotozoektocht en zonnebloemactie bekroond

In de loodsen van Frederiek Verhelst werd door de Landelijke Gilde Passendale en vrouwenbeweging Ferm een hoevesmultoer georganiseerd, een fietszoektocht met heel wat verrassingen waaraan prijzen verbonden waren. Ook de wedstrijd om de grootste zonnebloem te kweken op het grondgebied Passendale sloeg in. We zien de winnaars van beide wedstrijden tijdens de prijsdeling samen met organisatoren en bestuursleden van beide verenigingen. Uitslag fotozoektocht: 1. Wim Lauwers, 2. Koen Mouton, 3. Sabine Vanoverberghe. Zonnebloemactie (grootste omtrek):

1. Levi Sergier (125,7 cm), 2. Dylan Kyndt (114,3 cm), 3. Remi Dejonghe (92,2 cm). (foto ZB)