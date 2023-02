Winnaars eindejaarsactie ontvangen hun prijs

De winnaars van de voorbije eindejaarsactie werden uitgenodigd op het gemeentehuis in Wingene. De eindejaarsactie was een initiatief van Unizo in samenwerking met de gemeente Wingene.

“In totaal werden er 4.185 spaarkaarten ingediend”, vertelt schepen van Lokale Economie Ann Mesure. “We waren toe aan de derde editie en we kunnen spreken van een succes.” In totaal namen er 67 handelaars deel. Heel wat winnaars kregen een waardebon en uit de groep kwamen er drie hoofdwinnaars naar voor. De hoofdprijs van 500 euro was voor Oscar Vandaele. Sabine Van Overbeke won de hoofdprijs van 250 euro en Annie Verhoye die van 100 euro. (NS/foto Nele)