Winkelse Trappers starten met een eigen e-bikeploeg

De Winkelse Trappers uit Sint-Eloois-Winkel starten aanstaande zondag 5 maart het nieuwe wielertoeristenseizoen met een nieuwe ploeg. Voortaan kunnen ook e-bikers op zondagochtend volop genieten van een tocht in groep.

Bij het bestuur van de Winkelse Trappers, een wielertoeristenclub uit Sint-Eloois-Winkel, wil men iedereen graag de kans geven om op zondagochtend mee te fietsen. “Oud of jong, snel of wat minder snel. Daarom beslisten we om naast de Kopgroep en het Peloton ook een e-bikersploeg op te richten”, licht Nancy Decouttere van de wielertoeristenclub toe.

Steeds populairder

De voorbije jaren groeide de populariteit van de elektrische fiets. Dat is ook het bestuur van de Winkelse Trappers niet ontgaan. “Waar een paar jaar terug het fenomeen nog argwanend bekeken werd door de sportieve fietser, doet de e-bike steeds meer zijn entree in de sportieve wereld.”

De e-bikeploeg van de Winkelse Trappers trekt er net zoals het Peloton en de Kopgroep op zondagochtend op uit. Gemiddeld wordt er telkens 35 à 55 kilometer gefietst en dit met een tempo van 18 à 20 kilometer per uur.

Zondag eerste rit

“Dit ligt binnen ieders mogelijkheden, want met een e-bike kan men de ondersteuning kiezen die men voor zichzelf het meest comfortabel vindt.”

De eerste rit staat aanstaande zondag gepland. Starten gebeurt om 8.30 uur aan café Oud Gemeentehuis in Sint-Eloois-Winkel.