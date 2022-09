Winkelse Harmonie De Kunstvrienden viert uitgestelde honderdste verjaardag met feestweekend

Te midden van de coronacrisis mocht de Winkelse Harmonie De Kunstvrienden honderd kaarsjes uitblazen. Vieren was toen niet mogelijk waardoor de vereniging nu uitpakt met een heus feestprogramma. In het weekend van 17 en 18 september is er heel wat te doen in de sporthal en in de L!NK.

De coronacrisis gooide serieus wat roet in het eten van de Winkelse Harmonie. De muzikanten konden niet alleen wekenlang niet samen repeteren, ook de festiviteiten rond het honderdjarig bestaan vielen volledig in het water.

“Daarom vieren we nu, wat later, eigenlijk ons 102-jarig bestaan”, aldus Toon Lefebvre in naam van het bestuur van de muziekvereniging. De harmonie pakt onmiddellijk uit met een tweedaagse waarbij de omgeving van de L!NK en de sporthal ingepalmd worden.

Galaconcert

Op zaterdagavond 17 september wordt de sporthal van Sint-Eloois-Winkel omgetoverd tot een ware concertzaal. De harmonie pakt er uit met een galaconcert. “Professionele manusjes-van-alles zullen licht en klank manipuleren om onze muzikanten en onze gelegenheidsartiesten te laten schitteren.”

Zo komen Lady Linn, Bjorn Verschoore en The Swinging Covrettes meevieren met de harmonie. Dit alles onder leiding van dirigent Dimitri Bracke. “En voor wie er niet genoeg van krijgt, wordt er na het concert nog verder gefeest in De L!NK.” Daar staat er onder andere nog een afterparty geprogrammeerd. Kaarten voor het galafeest zijn verkrijgbaar via www.wicket.be/wmv.

Vrienden uit Warburg

Zondag wordt Sint-Eloois-Winkel tegen de middag weer helemaal wakker geschud. “Tegen het middaguur zullen onze Duitse vrienden uit Warburg, waarmee we verbroederd zijn, kletterend het drumbandfestival ‘Beat It’ inleiden.”

Het is al de vierde keer dat de Winkelse Harmonie een drumbandfestival organiseert. Diverse slagwerkkorpsen passeren in de sporthal de revue. Ondertussen kunnen de muziekliefhebbers genieten van een aperitiefje of later op de middag van koffie met gebak.