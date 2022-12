Wingense basisscholen verkopen zelfgemaakte soep voor het goede doel

Soep op de Wingense stoep is een actie waar de Wingense basisscholen aan deel nemen. Ze verkopen soep ten voordele van De Kapstop Pittem.

Vier scholen waaronder de Centrumschool, leef- en leerschool Sint-Elooi, vrije basisschool Sint-Jan en vrije basisschool Wildenburg slaan de handen in elkaar om mee te werken aan de actie ‘Soep op de stoep’. De soep wordt zelfgemaakt door de leerlingen van de school en ze gebruiken lokale verse groenten. Op woensdag 21 december is er soepverkoop vanaf 11 uur in scholen Sint-Jan, Wildenburg en de Centrumschool. Op donderdag 22 december is dit in de school op Sint-Elooi.

De opbrengst van de soepverkoop gaat rechtstreeks naar De Kapstok in Pittem, een organisatie dat tweedehandskledij verkoopt aan spotprijzen. De winst wordt gebruikt voor de aankoop van voeding. Hiermee richten ze een sociale kruidenierswinkel, voedselbank in. Een mooi initiatief waar ook veel gezinnen uit Wingene gebruik van maken.

Deze actie is een initiatief van de werkgroep schoolpastoraal Wingene in samenwerking met enkele bereidwillige kookklassen en hun titularissen.