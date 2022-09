Wingense amateurvoetbalclub Blue Stars kent nieuwe voorzitter en richt eigen fanclub op

De Wingense amateurvoetbalclub Blue Stars start vol enthousiasme aan hun 48ste seizoen. De voetbalclub kende wijzigingen en bracht tal van vernieuwingen aan. Hun opzet is alvast geslaagd.

Binnen de Blue Stars vond er een bestuurswissel plaats. Jurgen Goeminne geeft de voorzittersfakkel door aan Pieter Degraeve. Pieter werd unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter binnen het bestuur.

Leeftijdsverschil

Jurgen blikt tevreden terug: “Ik ben gestart als bestuurder in het jaar 2005 en werd als voorzitter verkozen in het jaar 2012. De voorbije tien jaren waren heel intens. De combinatie met mijn zelfstandige activiteit als loodgieter was niet langer haalbaar.”

“Ik dien ook vast te stellen dat de binding met de jongere spelers langzaam verloren gaat door het leeftijdsverschil. Ik kijk dan ook tevreden terug op deze periode en ik ben blij een stap terug te kunnen zetten als voorzitter. Ik kom nu opnieuw terecht in een bestuursfunctie, want ik laat de Blue Stars niet zomaar los. De club ligt mij nauw aan het hart.”

Nieuwe voorzitter

Pieter Degraeve werd vanuit het bestuur naar voren geschoven als kandidaat voorzitter. “Dit verbaasde mij enigszins”, weet Pieter te vertellen. “Het was voor mij niet zo logisch dat een nog actieve speler ook de voorzittersrol zou opnemen. Met een duwtje in de rug, neem ik de voorzittersrol met volle goesting op.”

“Het is mijn ambitie om met de Blue Stars te groeien tot een nog sterkere dynamische club zowel op het veld als naast het veld. Aangezien ik zelf nog actief speler ben, weet ik goed wat er leeft in de spelersgroep en ik wil mij hier maximaal voor inzetten.”

Spelersploeg verjongen

Het bestuur nam ondertussen ook afscheid van bestuurders Gino Schepens, Dirk Cools en Stefaan Carrein. Nieuwe bestuurders versterken de ploeg met Wies De Rammelaere en Nick Schotte. Trainers Bjorn Verheye en Neil Braeckevelt hebben de ambitie om de ploeg stelselmatig te verjongen en te versterken.

“Wij zijn uiterst tevreden met onze nieuw aangesloten spelers”, weten de trainers. “Wies Fraeyman, Senne Spitaels, Frederi Alderweireld en Tom Lannoo versterken het team. Je hebt immers een 25-tal spelers nodig om een seizoen door te komen en het is ook altijd leuk om over voldoende wisselspelers te beschikken.”

Gloednieuwe fanclub en lokaal

De Blue Stars beschikken voortaan over hun eigen clublokaal dat te vinden is in café De Hoeve en dit uitgebaat door de Vetpompe. Het bestuur nam het initiatief om vanaf dit seizoen een fanclub op te richten.

“De Blue Star-vrienden werd boven de doopvont gehouden”, vult Stijn Braet nog aan. “Het is de bedoeling dat alle oud-spelers en bestuurders van de voorbije 47 seizoenen de kans krijgen om zich hierbij aan te sluiten. Voor een beperkt lidgeld van 20 euro wordt men op de hoogte gehouden van de wedstrijden via een unieke kalender en verslagen, kunnen ze komen supporteren op speciale wedstrijden en deelnemen aan alle activiteiten.”