Wim Hollevoet is nieuwe voorzitter van Ghesellen van de Kastelnij Veurne: “Trots op deze vereniging”

Wim Hollevoet (52) neemt de volgende vier jaar de voorzittersfakkel van de Ghesellen van de Kastelnij Veurne over van Johan Vanmarcke (63), die nog wel bestuurslid blijft. Voor de kersverse voorzitter en voor de Ghesellen breekt met het einde van de coronapandemie een nieuw hoofdstuk voor de vereniging aan.

Wim Hollevoet is zaakvoerder van de gelijknamige decoratiespeciaalzaak, al drie generaties (sinds 1947) een toonaangevend familiebedrijf in Veurne. Wim zet zich ook al jaren actief in voor diverse organisaties en verenigingen in de regio Veurne-Westkust. “Als geboren Veurnaar zal ik met volle overtuiging het werk van de Ghesellen verderzetten”, zegt Wim.

“Ik ben toegetreden als lid in 2007 en zal mij blijven engageren voor de drie pijlers van onze vereniging, waarvan de historische achtergrond dateert uit de 11de eeuw. Het is een vereniging om trots op te zijn. Ze werd in 1985 opgericht door de Feestcommissie Veurne, met als doel de regio van de Kastelnij Veurne te promoten op economisch, toeristisch en socio-cultureel vlak.”

“Elk jaar worden er slechts twee nieuwe leden geïntroniseerd, altijd mensen die al waardevolle zaken voor de regio hebben gerealiseerd. Ondanks twee jaar corona heeft onze vereniging het vuur levendig kunnen houden.”

“We pikken de draad weer op met onze activiteiten, met een concert van Katrien Verfaillie op 15 april, de pianiste en zangeres die tijdens ons intronisatieritueel vorig jaar van onze vereniging een eervolle vermelding kreeg.”

Ghesellenbanken

“Dit jaar willen we ook de zes Ghesellenbanken restylen die we in 2016 installeerden in de zes gemeenten van de voormalige Kastelnij van Veurne: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem en Lo-Reninge. Ze zijn ontworpen door de jonge Veurnaar Sandro Govaert, wiens ontwerp werd geselecteerd uit een wedstrijd die hiervoor werd georganiseerd.”

“We zijn momenteel aan het onderhandelen om de banken in een opvallende kleur te zetten. Onze fameuze grafsteen van Jacob Clou wordt momenteel gerestaureerd en zal klaar zijn tegen de Boetprocessie. Jaren geleden heb ik actief meegewerkt aan de Ghesellenfietsroute, en die zou ik graag mee in een nieuw jasje steken. Uiteraard zullen we volgens onze traditie ook thema’s of mensen promoten in boekvoorstellingen zoals eerder de kunstenaar Louis Baretta, Georges Tahon, Fernand Vanderplancke…”

“Elk jaar kiezen we een andere locatie voor de intronisatie van onze nieuwe leden, en dat wordt dit jaar Nieuwpoort.” Monique Vandenbossche werd aangesteld als nieuwe ondervoorzitter en neemt daarmee de plaats in van Wim Hollevoet.

