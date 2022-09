Wim Depuydt is sinds zaterdagavond de nieuwe wijkburgemeester van de Leiehoek

Sinds vrijdag viert de Kuurnse Leiehoek feest. Traditioneel hoort daar op zaterdagavond de verkiezing van een nieuwe wijkburgemeester bij. De twee kandidaat-burgemeesters gaven alvast het beste van zichtzelf tijdens een spannende nek-aan-nekrace.

Het was uiteindelijk Wim Depuydt (41) die de sterkste bleek tijdens de praktische proeven en daardoor ook het wijkburgemeesterslint mocht aandoen. Wim Depuydt is reeds tien jaar woonachtig op de Leiehoek en 41 jaar werkzaam bij het bedrijf Potteau.

Campagne

“Enkele jaren terug had ik even laten vallen tegen het organiserende comité dat ik ook wel de ambitie koesterde om het te wagen een worp te doen om wijkburgemeester te worden”, vertelt een gelukkige kersverse wijkburgemeester. “Dit jaar werd ik door hen daar nogmaals aan herinnerd, waarop ik mijn deelname bevestigde. Toen ik begon enkele weken geleden met mijn campagne had ik nooit durven dromen dat ik daadwerkelijk ook wijkburgemeester zou gaan worden.”

“Mijn tegenkandidaat is namelijk heel geliefd bij de jeugd. Gelukkig had ik mijn zoon Robin waarop ik kon rekenen en die mij steunde gedurende gans de campagne. Mijn overwinning heb ik ongetwijfeld een groot stuk ook aan hem te danken.”

Zondagmorgen werd de kersverse wijkburgemeester triomfantelijk onder fanfaremuziek rond gevoerd doorheen de wijk, waarna een traktaat in de feesttent volgde.

(BRU/ Foto BRU)