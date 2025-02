Wim De Leersnyder is Sint-Elooisdeken van Egem: “Ik heb nooit elders gewoond”

Wim De Leersnyder werd aangesteld als kersvers Sint-Elooisdeken van Egem. Samen met zijn vrouw Claudine runt hij een groentekwekerij, die hij bewust kleinschalig houdt. Na bijna dertig jaar lidmaatschap is hij blij om nu deken te zijn.

Kersvers Egems Sint-Elooisdeken Wim De Leersnyder (55) is gehuwd met Claudine Ide (49) en woont in de Wingensesteenweg in Egem. Ze hebben twee dochters, Ina (27) en Caro (24), en zijn de trotse grootouders van één kleinkind, Giselle (9 maanden). “Ik ben ongeveer dertig jaar lid van de Sint-Elooisgilde en heb in mijn jeugd nog geholpen bij de jaarlijkse viering in Het Buurthuis. Mijn vader is deken geweest en ik ben blij dat ik het nu ook ben. Als rasechte Egemnaar vind ik dit toch wel een eer. Ik kijk al uit naar de viering eind dit jaar, al is de rondgang door het wegvallen van een aantal cafés erg kort geworden. Ik heb nooit ergens anders gewoond, want ik heb het groentebedrijf van mijn ouders verder gezet. Daar waar zij destijds sla en tomaten kweekten, ben ik in mijn serres overgeschakeld naar sla en groene selder. Dat is een bewuste keuze, want zo kunnen we de teelten spreiden. Dit zorgt ervoor dat we ons bedrijf wat beperkter en handelbaar kunnen houden, zodat Claudine en ik alles met ons tweetjes kunnen doen.”

Geen opvolging

“Onze oudste dochter Ina werkt bij Van Hulle Bouwservice in Tielt en onze jonge dochter Caro is momenteel dokter in opleiding, dus we hebben geen opvolging in het bedrijf, maar dit is niet erg. Zowel Claudine als ik komen uit de groenteteelt en vonden wat we doen bijna vanzelfsprekend. We beseffen echter ook wel dat ons bedrijf op termijn te klein zal worden en zijn dus blij dat onze kinderen een toekomst elders hebben.”

We informeerden ook naar de hobby’s van de kersverse deken. “Ik ben bestuurslid van de Landelijke Gilde en van WTC De Cyclospurters en bijgevolg dus een fervent fietser. Aangezien we altijd met ons twee in het bedrijf werken, geeft ons dat de kans om andere mensen te ontmoeten en sociaal bezig te zijn. Niet alleen probeer ik elke zondagmorgen een rit te maken, ook onze reizen staan bijna altijd in het teken van fietsen. Om hetzelfde tempo te kunnen aanhouden rijdt Claudine wel met een elektrische fiets.”