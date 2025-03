Willy Ligneel krijgt hulde voor 50-jarige carrière bij KAVR

Op de nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Atletiekvereniging Roeselare, kortweg KAVR, werd hulde gebracht aan Willy Ligneel. De Roeselarenaar is dit jaar precies 50 jaar actief binnen de club. Eerst dus als atleet vanaf zijn 17de, later als gediplomeerd jeugdtrainer. Alle aanwezigen in OCAR in Rumbeke gaven hem een staande ovatie, van het bestuur kreeg hij een mooi dankwoordje, een gouden spike als trofee en een geschenkmand. “We hopen dat we als vereniging nog jaren kunnen genieten van je inzet en dat jezelf nog vele aankomende atleten kan opleiden tot nationale toppers. Geniet en blijf genieten, je ademt atletiek uit, want dat is nu eenmaal jouw leven”, klonk het. Na de hulde kregen vele atleten naar aanleiding van hun sterke jaarprestaties nog een aandenken vanwege de club. (foto SBR)