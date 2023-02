Willy en Suzette kampioenen bij Engelkaarters

Het bestuur van de Engelkaarters in Lo-Reninge zette tijdens het jaarlijkse feestmaal in clublokaal café De Engel de kampioenen van het voorbije seizoen in de bloemetjes.

Willy Vanacker kaartte de meeste punten bijeen bij de heren. Hij haalde het voor Gilbert Ameloot en Dirk Catteeuw. Suzette Vercruysse was de beste bij de dames. Yvette Coupillie strandde op de tweede plaats en Monique Dezwarte eindigde derde. Willy Vanacker en Suzette Vercruysse pakten eerder ook al de titel van koning en koningin. Op de foto rechtstaand van links naar rechts Monique Meirlevede, Monique Dezwarte en Nancy Declercq en zittend het kampioenenpaar Willy Vanacker en Suzette Vercruysse. (KVCL/gf)