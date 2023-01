Willy en Maria zijn de beste bowlers bij Okra Wijtschate

De bowlers van de Wijtschaatse Okra-afdeling hebben het seizoen 2022 afgesloten en meteen zijn de kampioenen bekend.

Bij de heren werd Willy Caignie de primus, Ronny Bondue werd tweede en Eleuthère Deklerck werd derde. Bij de dames was de titel voor Maria Decat, Lieve Deraedt werd tweede en Chrisine Spinnewijn derde. De kampioenen, vooraan op de foto, worden omringd door de andere leden van de vereniging. Er wordt gespeeld op de tweede en vierde donderdag van de maand in Atlantis in Ieper. Nieuwe leden zijn uiteraard welkom. (EF)