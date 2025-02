Wilfried Vandaele in bestuur Vlaams Vredesinstituut

Onlangs benoemde het Vlaams Parlement Wilfried Vandaele tot lid van de raad van bestuur van het Vlaams Vredesinstituut. Vandaele is burgemeester van De Haan en gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij was in 2019 ook enkele maanden voorzitter van het parlement.

Het Vlaams Vredesinstituut werd op 5 mei 2004 opgericht door het Vlaams Parlement. Het is een paraparlementaire instelling, zoals ook het Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Ombudsdienst. “Het Vredesinstituut is in de eerste plaats eigenlijk een onderzoeksinstelling”, zegt Wilfried Vandaele. “Het heeft, door de jaren heen, een stevige internationale reputatie verworven als wetenschappelijke instelling. Het maakt analyses van vredesvraagstukken en conflicten, brengt daarover debat op gang en draagt mogelijke oplossingen aan. Thema’s die recent aan bod kwamen, waren bijvoorbeeld de wapenuitvoer vanuit Vlaanderen, nucleaire ontwapening, verspreiding van vuurwapens in de samenleving en de rol van het onderwijs.”

Voor Wilfried Vandaele, die in de jaren tachtig als pacifist actief was in de vredesbeweging, is de thematiek alvast vertrouwd. “Het thema is me altijd blijven boeien. Zo maakten we in het Vlaams Parlement met meerderheid en oppositie samen nog een motie dag op dag honderd jaar nadat in Ieper voor het eerst chemische wapens werden ingezet. Ik heb een afkeer van geweld en oorlog, en als wetenschappelijk onderzoek een bijdrage kan leveren om die te vermijden, wil ik daar graag mijn steentje toe bijdragen”, zegt hij.

De raad van bestuur van het Vredesinstituut bestaat uit 19 leden uit uiteenlopende hoeken van het Vlaamse middenveld. Deze worden niet bezoldigd, hebben een mandaat van vijf jaar en worden benoemd door het Vlaams Parlement. Voor zijn werking ontvangt het Vredesinstituut ook een toelage van het Vlaams Parlement.

(WK)