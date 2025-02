Wildbeheereenheid viert jubileum: Pionier Patrick Daenens (64) al sinds start in 1994 voorzitter van WBE Houtland

Met een jaar vertraging viert de Wildbeheereenheid Houtland haar 30ste verjaardag. De enige overgebleven pionier in de raad van bestuur is Patrick Daenens. Hij is al sinds de start voorzitter. “Onze WBE is een echte vriendengroep”, zegt hij. “Als jachtrechthouders werken we samen voor het beheer van de natuur en het wildbestand.”

Patrick (64) woont in de Warandestraat en heeft zijn kantoor als advocaat in de Karel de Ghelderelaan. Hij is blij dat WBE Houtland onder een gunstig gesternte kan jubileren. Het feest heeft op zaterdagavond 1 februari in zaal Sparrenhove op de wijk De Goede Herder plaats, voorafgegaan door een jacht op eksters, kraaien en kauwen. “Van die vogels zijn er nu eenmaal te veel”, zegt hij.

Wildspiegels geplaatst

WBE Houtland werd op 17 januari 1994 officieel opgericht tijdens een vergadering in de schuur van het Kasteel van Wijnendale. Met in totaal 23 leden-jachtrechthouders. De raad van bestuur bestond uit voorzitter Patrick Daenens, ondervoorzitter Jean-Jacques Matthieu de Wynendaele (de toenmalige kasteelheer), secretaris Roger Lievens, penningmeester François Joly, Jan Bouckaert en André Lidou. In de huidige raad van bestuur, 31 jaar later, heeft van de vroegere bestuurders alleen Patrick nog zitting. Hij wordt bijgestaan door ondervoorzitter en penningmeester Patrick Dieussaert, secretaris Briek Vancompernolle, Birger De Graeve en Bram Naessens.

“We groeperen nu 58 jachtrechthouders”, aldus de voorzitter. “Die beheren alles samen een kleine 15.000 hectare jachtgebied, wat aanzienlijk is. Het betreft een gebied dat begrensd wordt door onder andere de E403 en de E40. Het gaat grosso modo om Torhout, Groot-Ichtegem, Groot-Zedelgem, Gistel en delen van Oudenburg, Jabbeke en Brugge. Binnen de wildbeheereenheid bestaat er groot respect voor de grenzen van elkaars jachtgebieden. In vervlogen tijden was dat soms anders. Nu is de samenwerking perfect en gaan we vredelievend met elkaar om.”

In de loop van de jaren werden door WBE Houtland tal van succesvolle acties georganiseerd.

“Ik denk onder meer aan het opruimen van zwerfvuil”, zegt Patrick. “En voorts onze haagplantactie en de stroperijbestrijding in samenwerking met de politie. Recenter hebben we, vooral om het reewild te beschermen, heel wat wildspiegels geplaatst, onder andere in de buurt van Groenhove en de E403-afritweg. Ook proberen we wandelaars te sensibiliseren door het plaatsen van waarschuwingsbordjes met teksten zoals Raak de reekalfjes niet aan en Honden aan de leiband. Dat zijn belangrijke aanbevelingen.”

“Het bejagen van het reewild gebeurt strikt gereglementeerd. Het gaat om het beheren van het bestand. Er zijn de laatste jaren veel reeën in onze regio bijgekomen. Het zogenoemde kleinwild heeft het daarentegen moeilijker. De hoeveelheid gaat achteruit, onder andere door de natte winters zoals we die geregeld kennen.”

Aan zelfde zeel trekken

“De administratieve verplichtingen voor de jagers worden almaar omvangrijker en ingewikkelder. Dat maakt het aansluiten bij een wildbeheereenheid bijna noodzakelijk, al heb je nog altijd mensen die dat niet willen inzien. Met onze WBE Houtland ontlasten we de leden van heel wat beslommeringen. Zo moet er bijvoorbeeld geregeld een faunabeheerplan opgemaakt worden, wat niet te onderschatten valt. Bovendien worden we met onze WBE als officiële gesprekspartner aanvaard door de gemeenten, de provincie en de Vlaamse overheid.”

Voor het jubileumfeest van zaterdag 1 februari wordt er omstreeks 18.30 uur aan zaal Sparrenhove verzameld. De jachthoornvereniging Rallye Ypara zal er optreden. Om 19.15 uur spreekt voorzitter Daenens het welkomstwoord uit en om 19.30 uur volgt een etentje. Daarna zorgt de zeskoppige partyband Sounds Familiar voor de muziek. Het is de bedoeling er een leuk feest van te maken.

“We zullen er onze onderlinge vriendschap duidelijk in de verf zetten”, zegt Patrick. “We trekken aan hetzelfde zeel. Er hebben zich al heel wat leden plus zogenoemde medejagers voor de jubileumviering ingeschreven.”