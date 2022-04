WIK Showband met eigen kleurrijke bus- en aanhangwagen: “Je kunt er niet meer naast kijken”

Met de steun van enkele trouwe sponsors is Showband Willen Is Kunnen uit Oostende een prachtige aanhangwagen rijker geworden. Voortaan rijden ze helemaal in stijl langs Belgische en Europese wegen met een mooie bus en een WIK-aanhangwagen, speciaal gemaakt om alle muziekinstrumenten veilig te vervoeren.

“Als we op pad gaan voor binnen- en buitenlandse verplaatsingen, gebruiken we altijd ‘onze’ bus van International Tours”, vertelt voorzitter Nic Proot, die al 48 jaar lid is van WIK-Showband, waarvan 15 jaar als voorzitter. “De vervoerfirma heeft nu ook een permanente aanhangwagen ter beschikking gesteld voor onze verplaatsingen. De aanhangwagen, 10m bij 4m, is voldoende groot om de muziekinstrumenten en de uniformen voor 45 muzikanten veilig te bergen en te vervoeren. Wat speciaal is voor de WIK-Showband, is het feit dat drie zijkanten gewrapt, gedecoreerd werden met mooie, grote foto’s van onze muzikanten.

Het resultaat, met de mooie, opvallende kleuren, overtreft onze verwachtingen. We zijn dan ook bijzonder trots dat we straks nooit meer ongezien, zelfs heel opvallend, langs de Belgische en Europese wegen zullen rijden. Zondag treden we op in de taptoe van Compiègne, in Frankrijk. Voor 2022 staan verschillende, binnenlandse (Oostende, Koekelare en Nieuwpoort) en buitenlandse (Krefeld in Duitsland) optredens geprogrammeerd. WIK-Showband is springlevend. Sinds kort hebben we zes nieuwe, jonge leden. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom, tijdens de repetities, op dinsdag en vrijdagavond in Duin & Zee. We zullen ze met veel plezier opvangen in onze gezellige, muzikale familie.”