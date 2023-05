Wijnvrienden van Saint-Bacchus vieren gouden jubileum: “We willen kaap van 100 leden overschrijden”

Het bestuur van ‘Les Chevaliers de Saint-Bacchus van de Grande Commanderie Waregem’ organiseerde op zaterdag 13 mei zijn 50ste Magistraal Kapittel. Op de ceremonie, receptie en het avondfeest in Salons Leieburcht waren naast de eigen leden ook heel wat genodigden uit andere (internationale) clans van de ridderorde aanwezig.

Bacchus verwijst naar de Romeinse god van de wijn. Om hem en de godendrank te eren, richtte de Franse graaf Jean-Paul Mariage Eudes de Saint-Pierre in 1947 de ridderorde ‘Ordre Hospitalier Curieux et Courtois des Chevaliers de Saint-Bacchus’ op in Parijs. Op vandaag zijn er vijf commanderijen in Frankrijk, twee in Engeland en zeven in België.

Naast de Waregemse Grande Commanderie, opgericht in 1973, kennen Aalst, Brugge, Leuven, Luik-Verviers, Moeskroen, en Sint-Niklaas ook een eigen clan. ‘De doelstelling is een vriendenkring vormen van liefhebbers van goede wijnen. En vermits de hemelse drank één van de goede zaken is die de mens heeft gemaakt, zullen de leden als ridders zich verzetten tegen slechte wijn en propaganda voeren voor goede wijn’, staat er te lezen in het manifest.

Oenologie

Saint-Bacchus Waregem organiseert elk jaar drie wijndegustaties, een kolfje naar het hand van Bailli-Echanson Steven Desmet. Als wijnmeester van de clan maakt hij de selectie voor de degustaties en feestelijkheden. “Daarnaast hebben we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en bezoeken we wijndomeinen en -kelders, festiviteiten van andere clans en organiseren we oenologische cursussen.”

“Doelstelling is een vriendenkring vormen van liefhebbers van goede wijnen”

De vereniging steunt ook telkens een goed doel. Voor 2023 is dat de vzw Toontjeshuis, dat woningen bouwt voor volwassenen met een beperking om hen zo zelfstandig als mogelijk te laten leven. Naast Steven maken Koen Decroos, Mike Lescrauwaet, Jacques Callens, Kurt De Pestel, Yvan Lescrauwaet en Grand Commandeur of ‘Chef de Clan’ Jan Herman deel uit van het bestuur. De clan telt maar liefst tachtig leden.

Verschillende leden werden tot ridders geslagen of gingen een rang omhoog. © LV

Grand Maître

“We houden ook elk jaar een gewoon Kapittel. Maar om de drie jaar vindt het Magistraal Kapittel plaats, waarop ‘Ecuyers’ tot ‘Chevalier’ worden geslagen. Afgelopen zaterdag vierden we onze 50ste verjaardag met leden van diverse clans”, aldus Desmet. De internationale Grand Maître Johny Algoet en de Grand Connétable van België Jos Geyskens lieten tijdens de ceremonie in Salons Leieburcht verschillende leden een rang stijgen.

Grand Maître Johny Algoet met het grote ‘heilige glas. © LV

Nadien werd met een glas rode wijn getoost en ging de receptie van start, vooraleer er aan tafel werd aangeschoven om van het uitgebreid diner te genieten. “In de nabije toekomst willen we de kaap van de 100 leden overschrijden”, vertelt Jan Herman. “We hebben mensen uit verschillende regio’s, zelfs niet-West-Vlamingen. Maar onze zetel blijft uiteraard in Waregem. We verhuizen niet naar Kortrijk, ook al spelen ze daar in een hogere klasse”, besluit hij met een knipoog naar de degradatie van Essevee.