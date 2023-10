Wijnverkoop voor goed doel

Wie al met z’n hoofd bij de eindejaarsfeesten zit en daarbij denkt aan een goed glas wijn of champagne, kan zijn voordeel doen met de wijnverkoopactie van Rotary Diksmuide 86XX, en in één klap enkele goede doelen steunen.

Rotary Diksmuide 86XX is een serviceclub waarvan de leden op verschillende wijze hun medemensen steunen, ongeacht ras, religie of politieke overtuiging. Vriendschap, respect voor het individu, samenhorigheid en sociaal engagement draagt men hoog in het vaandel. Dat blijkt uit de lijfspreuk Service Above All, maar vooral uit het opzetten en steunen van tal van sociale activiteiten en projecten.

Rotary Diksmuide 86XX werd opgericht in 2017 en telt op dit ogenblik 27 leden en vier kandidaat-leden. Intussen kon de club al een dertigtal goede doelen financieel steunen. Met de feestdagen in het vooruitzicht is er nu de zevende editie van de wijnverkoop voor het goede doel. De aftrap daarvan, in Hof Ter Molen in Leke, lokte zo’n 250 champagne- en wijnliefhebbers.

Lege brooddozen

“De opbrengst van deze wijnverkoop gaat integraal naar verschillende goede doelen, waaronder de mug-helikopter en Lege Brooddozen. Nog tot 15 november kun je champagne en/of wijn bestellen via wijnactie.rdc@gmail.com, waar ook de brochure met de selectie aan wijnen kan worden aangevraagd” legt commissievoorzitter van de wijnactie An Wittouck uit.

“Er zijn tal van soorten wijnen en champagnes, naar ieders smaak en budget. Bij de champagne is er keuze tussen verschillende soorten, vanaf een frisse en soepele, zachte champagne tot een rijke, expressieve, complexe champagne. De frisse en fruitige roséwijnen bieden we keuze tussen Italiaanse en Franse wijn. Bij de zoete wijnen is het aanbod van Franse, Italiaanse en Zuid-Afrikaanse wijn een topper. Het aanbod witte wijn komt uit Chili, Frankrijk, Spanje en Zuid-Afrika, de rode wijnen starten bij een Montepulciano, over een Nero Di Troia naar een Bordeaux supérieur, tot een Saint-Julien. Een zeer ruime keuze, dus, tegen betaalbare prijzen.” (ACK)