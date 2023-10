Wijnclub 7de Lid uit Rekkem proeft exclusieve wijnen

Kennismaken met een selectie aan exclusieve wijnen, zonder te verdrinken in een wereld van overaanbod? Dat was de insteek van een wijnproeverij georganiseerd door wijnclub 7de Lid uit Rekkem.

Opgericht door enkele aspirant-sommeliers in 2005, kon de club zichzelf uitbouwen tot een waar instituut in de grensstad. “We kregen zelfs een erkenning als culturele vereniging, een erkenning die we graag ten volle uitdragen”, zegt het bestuur. “We pakken graag uit met evenementen die het internationale karakter van wijn in de de verf weet te zetten. Met deze wine tasting hebben we de deuren ook voor niet-leden geopend. Iedereen kon kennis komen maken met een uitmuntende selectie van Franse wijnen en dit alles in een erg ontspannend kader.”