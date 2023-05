Wijkraad Gistel Centrum heeft logo klaar

In Gistel zijn er vijf wijkraden die als doel hebben het zelfbeheer van de burger en de samenwerking tussen de inwoners en het stadsbestuur te stimuleren. De wijkraad fungeert ook als adviesorgaan voor het bestuur. Nu heeft de wijkraad Gistel Centrum een eigen logo klaar om de werking naar buiten uit te dragen.

In december 2022 organiseerde wijkraad Gistel Centrum een wedstrijd rond het ontwerpen van een herkenbaar logo. Er volgde een oproep via verschillende kanalen, waarin de wijkraad ook kort werd voorgesteld. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de wijkraad werden alle inzendingen stuk voor stuk overlopen tot er uiteindelijk een winnaar overbleef. “Het was niet makkelijk om een winnaar te kiezen. Er waren zoveel originele inzendingen”, klinkt het bij Sally Vereecken, voorzitter van de wijkraad. “Uiteindelijk kozen we voor het ontwerp dat volgens ons het meest duidelijk in lijn lag met onze missie als wijkraad.”

Gekleurde mannetjes

Zo werd Minne-Lucia Cazaux aangeduid als winnaar. Zij maakte een ontwerp van gekleurde mannetjes in een cirkel, hand in hand. “En dat is precies wat we hopen te bereiken: constructief en respectvol werken rond verbinding en ontmoeting in onze wijk”, verduidelijkt Sally. De wedstrijdwinnaar ontving in het bijzijn van verschillende wijkraadleden een bon van de Standaard Boekhandel en horecazaak 3D lunch. “Nu we ons logo hebben, kunnen we beginnen aan de uitrol van activiteiten. In september staat een eerste event op de planning. Maar we plannen daarvoor nog een andere actie. Wat dat precies is, houden we nog even geheim. We kunnen alleen maar aanraden onze Facebookpagina in de gaten te houden.” (TVA)

Info: Wijkraad Gistel Centrum op Facebook of wijkraadgistelcentrum@gmail.com.