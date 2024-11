Wijk Nieuwenhove viert 40-jarig bestaan

Het feest in woonwijk Nieuwenhove bracht de bewoners samen om het 40-jarig bestaan van de wijk te vieren en om nieuwe buren beter te leren kennen. In die 40 jaar zijn er tal van nieuwe gezinnen zich komen vestigen in deze wijk. Onder leiding van initiatiefnemers Jean-Paul Everaert en Marc Willaert schreven 22 gezinnen zich in voor een namiddag vol gezelligheid en verbinding. Na een aperitief, hapjes en belegde broodjes zorgde wijkbewoner Gino Di Lukaz gratis voor de muzikale omlijsting, samen met zijn echtgenote Gina. De sfeer zat er goed in en er werd gedanst en genoten. De vriendschap onder de bewoners was overduidelijk en het was een geslaagd feest. (SVE/foto Coghe)