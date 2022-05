Wijk Konterdam herleeft dankzij 75-jarig Sport & Feest Komitee

Het Sport & Feest Komitee van de wijk Konterdam is 75 jaar jong en na twee jaar zonder activiteiten, pakt de vereniging weer uit met een feestweek en een aantal gratis events, die ongetwijfeld een massa volk zullen aantrekken. Het varieert van de grote rommelmarkt tot muzikale optredens met bekende Vlaamse vedetten, van eetfestijnen tot een stratenloop, van een dartstoernooi tot een travestieshow.

Tijdens een gezellige babbel in Café ‘t Dukertje werd het kermisprogramma voorgesteld. Op 25 juni wordt gestart met de 23ste Avondmarkt. Aansluitend zijn er optredens van Willy Vanbavinckhove in ’t Pallietertje en van Phil Lesley in Café New Olympia. Op zondag 26 juni volgt de 26ste Rommelmarkt, met om 10.30u. het wandelconcert van Showband Willen Is Kunnen. Na de middag zorgen The Rolling Notes voor de muzikale ambiance.

Op dinsdag 28 juni is er een open poolbiljart toernooi in Café New Olympia, ten voordele van Spaarkas Olympia, eerste prijs een bak Duvel. Op woensdag 29 juni kan je terecht in Café New Olympia voor een Travestieshow met karaoke.

Op donderdag 30 juni staat de 75ste editie van de Grote Prijs Oscar Naert op het programma. Het is een avondcriterium voor Elite zonder contract: 40 ronden, goed voor 70 km op een gesloten omloop, start om 19.30u. Diezelfde avond is er ook een wijkwandeling met Gidsenkring Lange Nelle en een spaghetti avond in Café Olympia.

Op vrijdag 1 juni kan de jeugd, 6 tot 14 jaar, deelnemen een de 26ste Jeugdloop Konterdam, met start om 19.30u. in de Verbindingstraat. Er is en herinnering voor elke deelnemer. Om 20u. volgt 28ste Konterdamloop. De deelnemers kunnen vrij kiezen tussen 7 of 10,5km (2 of 3 ronden). Er is een tombola onder de deelnemers. Ook op vrijdag 1 juni is een grote dartswedstrijd gepland in de feesttent. Café ’t Pallietertje pakt uit met een eetfestijn: reuze brochette met krielpatatjes en groenten tegen 15 euro.

Op zaterdag 2 juli kunnen de muziekfans gratis aan hun trekken komen met het 11de Coverfestival, op het Touwtrekkersplein in de feesttent. Op het programma staan optredens van Hard To Handle (18.45u.), de Toape Geraapte (20.45u.) en uitsmijter de Band Of Muson, met gastoptredens van Guy Swinnen en Geena Lisa, Ben Crabbé, Jan Hautekiet en Eric Melaerts.

Op zondag 3 juli wordt de kermisweek afgesloten met ‘Zotte Zundag’, een gratis festival met vier formidabele en gevarieerde optredens: Chapeau Noir, Gemengd Koor Kante, Margriet Hermans en dochter Celien en Edje Ska & The Pilchards.