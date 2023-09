Wienerberger geeft Kleiatelier Kortemark onderdak: “CEO met een hart voor klei”

KORTEMARK In 2015 startte het Kleiatelier in Kortemark in een oude refter van een gebouw van de steenbakkerij langsheen de Hoogledestraat. Het was uitkijken naar een nieuw onderkomen, maar dat was niet zo evident, want waar kan je terecht met 2 kleiovens en een pak cursisten?

“We huizen al 7 jaar op de site Wienerberger”, aldus Roger Leyn (71), bestuurslid van keramiekgroep Versteende Klei. “In 2022 bereikte ons het alarmerende bericht dat de oude refter zou worden afgebroken. We moesten dus dringend op zoek naar een ander onderkomen, maar dat is niet zo evident, want ook onze 2 ovens moesten mee verhuizen.

Gelukkig is Bart Brodelet, de CEO van Wienerberger een man met een hart voor klei, want hij hielp ons een tweede keer uit de nood. Het nieuwe atelier, waar we sinds 12 september in gehuisvest zijn, zou oorspronkelijk ook sneuvelen, maar het is dus blijven staan en het werd onze nieuwe stek. We zijn er Bart Brodelet en Wienerberger natuurlijk onnoemelijk dankbaar voor. De gebouwen stonden al tientallen jaren leeg, dus we hebben wel wat opruimwerk gehad. We zijn tijdens die grote kuis een aantal keer in het containerpark gepasseerd.”

Leslokaal

“We hebben de luxe om 2 werkruimtes te hebben in ons nieuwe atelier, gelegen langs de Hoogledestraat, net voor de kantoorgebouwen van Wienerberger. Het ene lokaal dient als leslokaal voor de 12 cursisten van onze docente Krist Depuydt. Samen met Lies Pattyn, Ignace Bisschop en ikzelf maakt zij deel uit van ons bestuur. De lessen vinden wekelijk plaats.”

“Het andere lokaal dient voor de kleikunstenaars die wat anarchistischer werken. Daarmee bedoel ik dat zij doen wat ze graag doen en al jaren met klei bezig zijn. Het vrij atelier is telkens op maandag en woensdag. Wie denkt dat we hier in ons kleiatelier kunnen werken met de klei van Wienerberger, heeft het mis. Klei voor het vervaardigen van bakstenen is niet wat wij gebruiken om keramiek te maken”, besluit Roger. (Jeffrey Dael)