Wieltjesgracht opent buurthuis d’Oude Kapelle

Sinds enige tijd is er steeds meer aandacht voor buurtgerichte zorg, een tendens waar ook Wieltjesgracht vzw met d’Oude Kapelle graag aan meewerkt en zijn schouders onder zet.

“In mei breidt de Wieltjesgrachtfamilie uit met het buurthuis d’ Oude Kapelle. Deze naam werd niet zomaar gekozen, want het toekomstige buurthuis is gevestigd in de voormalige Onze-Lieve-Vrouw Gasthuiskapel op de site. Het buurthuis wordt vanaf mei toegevoegd in het rijtje van buurtgerichte initiatieven van Wieltjesgracht”, vertelt verantwoordelijke Maddy Decroix. “In het buurthuis zullen er dagelijks warme maaltijden worden aangeboden in het sociaal restaurant in samenwerking met het Huis aan de Vaart (De Lovie). Alsook activiteiten van allerhande aard, bijvoorbeeld kaartersnamiddag, filmavond, bewegingslessen in samenwerking met Fit tot in de Pit – het bewegingshuis van Lou en Mien Verstraete – maar zeker ook infonamiddagen. Zo is er op donderdag 2 juni een infonamiddag betreffende gedragsveranderingen bij dementie in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Sophia.”

Opendeurdag

“Het doel is om van het buurthuis een bruisend middelpunt te maken in de buurt voor alle generaties”, pikt Mien Verstraete in. “Ook nabijgelegen verenigingen zijn welkom om gezamenlijke activiteiten op te zetten, alsook om de zaal te gebruiken. Voor de buurtbewoners zelf is er vrijblijvend op de weekdagen steeds een centraal aanspreekpunt aanwezig voor alle zorg- en welzijnsvragen zodat diens netwerk verstevigd kan worden voor maximale ondersteuning in de thuiszorg. Je kan kennismaken tijdens de opendeurdag op Dag van de Zorg op zondag 15 mei van 10 tot 17 uur in de Lange Torhoutstraat 33 in Ieper. Er is een voorstelling van het gloednieuw buurthuis en zijn werking maar zeker ook van de andere buurtgerichte initiatieven en hun nieuwigheden. Zo komt Jane een nieuw permanentiesysteem uitleggen dat tot een vlottere communicatie en toegang tot zorg in de assistentiewoningen, dit kwam tot stand mede de steun van Interreg Empowercare.” (EG)

Meer info: 057 22 69 47 of via info@wieltjesgracht.be of ga langs op zondag 15 mei tussen 10 en 18 uur.