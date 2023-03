Wielertoeristenclub van Montana start nieuw seizoen: “Nu als Ardos de baan op”

De Ardooise wielertoeristenclub, die gevestigd is in café Montana, begint het nieuwe seizoen met een nieuwe naam en in een nieuwe uitrusting. Voortaan trekken ze de baan op als Ardos.

“Ardos verwijst naar onze afkomst”, zegt Cédric Cattrysse van de club, die elke zondagvoormiddag van start gaat aan café Montana in de Stationsstraat. Na een stevig ontbijt in het clublokaal startten de leden onlangs het nieuwe seizoen.

De deelnemende wielertoeristen zijn ingedeeld in drie groepen volgens de snelheid waarmee er gereden wordt. “Zo kunnen naast de geroutineerde rijders ook beginnende wielertoeristen aan hun trekken komen”, aldus Cédric. Wekelijks worden de ritten voor het komende weekend gepubliceerd en zo weten de leden waar ze de volgende zondag naartoe trekken.

“Naast de wekelijkse sportieve en boeiende zondagvoormiddag kijken we ook al uit naar enkele sportieve hoogtepunten tijdens het komende seizoen. Van 2 tot 4 juni is er ons fietsweekend in de Vallei van Molignée, een prachtige fietsomgeving tussen Namen en Dinant. We zitten er aan de rand van de Ardennen en kozen voor een viersterrenhotel aan de oevers van de Maas. Op 13 mei is er onze traditionele bedevaart naar Halle. Ten slotte is er op 2 juli de Fietssneukelroute. Het seizoen wordt afgesloten tijdens het ledenfeest op 21 oktober”, weet Cédric Cattrysse te melden.

Bij de start van het nieuwe seizoen kregen alle leden hun nieuwe uitrusting, met dank aan de vele sponsors.