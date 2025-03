Wielertoeristenclub Mwoslé start na stevig ontbijt aan nieuw seizoen

De wielertoeristen van WTC Mwoslé zijn zopas gestart aan het nieuwe seizoen. Dat gebeurde naar jaarlijkse gewoonte met een ontbijt in Aqua Mundo, de cafetaria van het zwembad. Na een stevige hap sprong iedereen de fiets op voor een gezamenlijke tocht van een vijftigtal kilometer. De wielertoeristen trekken er telkens op zondagochtend opuit. De club telt momenteel 105 leden. Die kunnen kiezen tussen de A-, B- of C-ploeg. Die fietsen telkens een verschillende tocht met een verschillende snelheid. Naast de traditionele fietstochten op zondag met daarna een drankje in het clublokaal organiseert de club onder andere ook een weekend. De wielertoeristenclub bestaat inmiddels al negen jaar. (BF/foto JS)