Wielertoeristenclub Moorslede start met 115 leden aan nieuw seizoen

De wielertoeristen van WTC Mwoslé startten onlangs aan hun nieuwe seizoen. De club, die een zestal jaar geleden werd opgericht, telt inmiddels al 115 leden.

Die vertrekken en arriveren telkens aan Aqua Mundo, de horecazaak nabij zwembad De Amfoor. De wielertoeristen kunnen kiezen om mee te fietsen met een van de vier groepen. Die haspelen telkens aan een aangepaste snelheid hun rit af. De eerste rit van het seizoen werd gekoppeld aan een ontbijt in het lokaal. Bij WTC Mwoslé staan ook dit jaar enkele opvallende activiteiten gepland. Zo is er een weekend naar Geraardsbergen en baat men een stand uit tijdens de fietsmarathon in mei.

(BF/foto JS)