Wielertoeristenclub Montana uit Ardooie haalt fiets weer van stal: “Hopen op volledige kalender”

Na een gehavend seizoen dat getekend werd door corona hebben de leden van wielertoeristenclub Montana uit Ardooie met veel moed en hoge verwachtingen de fiets weer van stal gehaald. Bij een ontbijt en een eerste rit blikken ze vooruit op wat hopelijk komen zal.

Bestuurslid Cédric Cattrysse kan het boek van 2021 dichtklappen en daarin steken enkele onbeschreven bladzijden. “Wij moesten noodgedwongen ons fietsweekend schrappen alsook onze sneukelfietstocht, twee toppers in onze werking van elk jaar. De Koninginnenrit en ons gezellig clubfeest werden gered. Dit jaar kijken we uit naar een leuk en sportief jaar en kunnen we hopelijk de volledige kalender afwerken.”

Wij fietsen in drie groepen die elk op hun tempo de georganiseerde rit afwerken

Vanaf maart tot en met september fietsen ze hier elke zondagmorgen en starten ze aan lokaal de Montana in de Stationsstraat. “Wij fietsen in drie groepen die elk op hun tempo de georganiseerde rit afwerken.” Vanaf 13 maart starten de wielertoeristen uit groep A en B om 8.30 uur en groep C om 9 uur. Vanaf 3 mei starten ze een half uur vroeger en vanaf 1 mei is 8 uur het algemene startuur.

“Alle ritten worden vooraf gepubliceerd zodat iedereen weet wat hij of zij voor de wielen krijgt. Na elke rit is er gelegenheid om gezellig na te kaarten bij een stevige pint. Op 14 mei plannen we onze traditionele bedevaart naar Halle. We voorzien ook een vierdaagse aan de Moezel in Duitsland.”

Als de epidemiologische omstandigheden het toelaten is de trip aan de Moezel voorzien van donderdag 26 tot en met zondag 29 mei. Er wordt gefietst langs het heuvelachtig parcours tussen de wijngaarden van deze streek. Wintrich is het Moezeldorp waar ze in het centrum een gezellig hotelletje vonden voor de overnachting. Er worden drie ritten voorzien waarbij iedereen de keuze krijgt tussen een vlak of een heuvelachtig parcours.

Jaarfeest

Na een hopelijk veilig en geslaagd fietsseizoen is er het afsluitend jaarfeest met de hulde aan de kampioenen op 15 oktober.

Alles wordt weer in goede banen geleid door het bestuur met voorzitter Giovanni Debruyne, secretaris Geert Teerlynck en de leden Pascal Calleeuw, Cédric Cattrysse, Steven Detremmerie en Angelo Goethals.

Meefietsen? Neem contact met een bestuurslid of kom gewoon even naar de Montana.