Wielertoeristenclub De Bristoltrappers huldigt de kampioenen: “Minder kilometers door regen”

Wielertoeristenclub De Bristoltrappers huldigde de kampioenen in drie categorieën. De club van voorzitter Rusty Debergh bestaat volgend liefst 50 jaar. Karl Vanpeteghem werd kampioen bij de A-ploeg, Philip Deleu bij de B-ploeg en Dany Vantomme bij de C-ploeg. “We fietsten samen een totaal van 65.067 kilometer”, hield secretaris Randy Verfaille het allemaal bij. “Minder dan vorig jaar door veel regen op zondag.”

“Het aantal actieve leden bleef identiek als vorig seizoen. Enkelen hielden het voor bekeken, terwijl anderen de weg vonden naar onze club. We sloten het seizoen af met een gemiddelde van 24 fietsers per rit en haalden gemiddeld 80 km per rit.”

Karl Vanpeteghem fietste 29 zondagen bijeen aan een gemiddelde van 89 kilometer per rit en werd kampioen met 2.581 km. Ricky Verfaille werd tweede, Dimitri Verhaeghe derde. Philip Deleu telt evenveel aanwezigheden als Karl en fietste 2.349 km met een gemiddelde van 81 kilometer per rit. Mario Deckmijn legde beslag op de tweede plaats voor Martin Vantomme.

Piconstop

Dany Vantomme legde 2.067 km af, aan een gemiddelde van 69 km. Met zijn 30 aanwezige zondagen was hij er slechts vier keer niet. De muzikale Dany is ondertussen al viermaal clubkampioen. Tweede eindigde Ann Deleu voor Deth Dekeersmacker. “Over heel het seizoen haalden 11 leden minimum 25 zondagen en ontvingen de trofee van de regelmaat”, zegt Randy. “Vaak werd deelgenomen aan georganiseerde ritten door andere clubs uit naburige gemeenten in samenwerking met WTCV Leiedal (Wielertoeristenclubs verbond van de Leiestreek). Mario Deckmijn slaagde er dit jaar in om als laureaat bij WTCV Leiedal 20 rally’s te halen.”

“Voor de 15de maal organiseerden we onze rally die de nieuwe naam ‘Bristol-Jef Demuysere rally’ kreeg. We mochten 375 deelnemers ontvangen. Ook dit jaar gingen onze vrouwen Ann Deleu, Joke Cardoen en Deth Dekeersmacker samen met hun partner voor een nieuwe uitdaging en trokken ze naar Gillenfeld in het Eifelgebergte waar ze veel hoogtekilometers trotseerden. Begin augustus trokken we voor de elfde maal op weekend naar Vielsalm waar we met 14 deelnamen aan de Sean Kelly Classic.”

“Eind september stippelden Geert Hollebeke en Dimitri Verhaeghe een ritje naar het Helleketelbos uit waarna we afsloten in ons lokaal met een lekkere familiebarbecue. En onze laatste rit van het seizoen sloten we zoals gewoonlijk af met een Piconstop in Hondenschool De Brave Bakelanders in Langemark.”

De Bristoltrappers zijn ook uitbaters Nadine Ooghe en Stéphane Devoldere van clublokaal Bristol in de Komenstraat heel dankbaar. “Waar vind je immers een lokaal dat ’s morgens om 7.45 uur voor 20 minuten opengaat en gratis koffie serveert?”, zegt de secretaris. “Dit jaar was er op de parking een terras om na onze ritten gezellig samen te kunnen napraten.”

Het nieuw seizoen start op 19 februari met een ontbijt. Nieuwe leden zijn alvast welkom. (Erik De Block)