Wielertoeristenclub bestaat 50 jaar en ontvangt ereplaket: Kateiestampers zijn nu Koninklijke Maatschappij

In 2021 vierden de Kateiestampers uit Middelkerke hun 50-jarig bestaan en hun erkenning tot koninklijke vereniging. Op 26 oktober 2022 mochten voorzitter Dimitri Vanoverschelde en secretaris Luc Tratsaert in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé het ereplaket van Koninklijke Maatschappij in ontvangst nemen.

Wielertoertoeristenclub De Kateiestampers werd opgericht op 5 februari 1971 vanuit de besturen van de veloclub De Jonge Vluchters en het Cyclocrosscomité. Op die dag werd tijdens de persconferentie in de Lido, waarbij de cyclocross van 17 februari werd aangekondigd, beslist om een wielertoeristenclub op te richten. Het was Maurice De Schacht die bij zijn goede vriend René Pylyser peilde of hij secretaris wilde worden van de wielertoeristen. René ging akkoord en samen met leden van de veloclub en het cyclocrosscomité werd het bestuur opgericht.

Wervingsvergadering

Het comité had goede banden met casinodirecteur Bouveroux, die eerder dat jaar de cross sponsorde met een grote prijs, Casino-Kursaal. Joseph Bouveroux zag het zitten om ook de wielertoeristen te steunen en hij werd meteen tot voorzitter gebombardeerd. Het bestuur, bestaande uit Joseph Bouveroux, René Pylyser, Maurice De Schacht, Jozef Laleman, Roland Vanhercke, Freddy Vervaet, Camiel Vergauwe, Daniël De Jonghe en Albert De Jonghe organiseerde een wervingsvergadering in café Sportwereld om leden aan te trekken. Bestuurslid Daniël De Jonghe opperde de unieke naam Kateiestampers. Hij woonde op de Zeedijk en vanuit zijn venster keek hij uit op de kateie (golfbreker, red.). In 2021 bestond de club 50 jaar en sinds 15 juli 2021 mag de wielertoeristenclub zich koninklijk noemen. De club kent ondertussen een rijk verleden en organiseert vaak buitenlandse uitstappen.

Cap Griz Nez

De eerste uitstap was er een om nooit meer te vergeten. Op 16 juni 1973 reden enkele leden 230 km naar Cap Griz Nez. Die dag staat in het geheugen van de deelnemers gegrift. Wielrenners Norbert Cicou en Roland Vyvey fietsten de rit mee als onderdeel van hun training. Tijdens de afdeling van Cap Griz Nez reden zij aan grote snelheid voorop. In een haarspeldbocht liep het mis. In de achtervolging op Roland Vyvey ging Norbert Cicou genadeloos uit de bocht en vloog het ravijn in. Gelukkig werd zijn val gebroken door een boom. De deelnemers knoopten handdoeken en kledingsstukken aan elkaar om hem uit het 50 meter diepe ravijn te redden. De schade viel al bij al mee. Norbert werd met een gebroken elleboog afgevoerd naar het ziekenhuis van Calais. Gelukkig kan Norbert, de huidige voorzitter van het Cyclocrosscomité, het nog navertellen. Voorzitter Dimitri Vanoverschelde en secretaris Luc Tratsaert, reeds 47 jaar lid van de Kateiestampers, waarvan 42 jaar als secretaris, zijn fier op hun koninklijke titel, net als alle andere leden van de wielertoeristenclub. (PG)