Wielertoeristenclub Ardos rijdt nieuw seizoen in: “Sport en gezelligheid”

Rond deze periode trekt het wielerseizoen zich weer op gang. Dat is eveneens het geval bij wielertoeristenclub Ardos uit Ardooie. Op zondagmorgen, 2 maart riepen ze hun 90 leden bijeen voor hun eerste activiteit van het nieuwe seizoen.

Alvorens de weg op te gaan genoten de leden van Ardos in de Montana van een ontbijt. Deze locatie wordt opnieuw de wekelijkse uitvalsbasis voor de fietstochten in groepsverband, iets waar de wielertoeristen al een hele winter naar uitkeken. Cédric Cattrysse en zijn team van medewerkers zaten echter niet stil tijdens de wintermaanden. Ze maakten van deze wielerluwe periode gebruik om het nieuwe seizoen voor te bereiden en nieuwe ritten te verkennen. Op het ontbijt werd alles voorgesteld aan de aanwezige leden en enkele nieuw-aangeslotenen waren onder de indruk van de goede voorbereiding van het seizoen.

Opaalkust

Bij Ardos staan de wekelijkse ritten op zondagvoormiddag goed aangeduid op de jaarkalender. “We richten ons hierbij zowel op de ervaren fietsers als de recreanten, verschillend qua afstand en snelheid. Zo zijn we een WTC voor iedereen die in groep wil fietsen”, zegt Céderic.

Maar het sporten gaat hier gepaard met gezelligheid. Na elke rit is er de gelegenheid om even na te kaarten in het clublokaal. Op 15 november is er ook het eetfestijn. “Het is al de vijfde editie en we willen er in de de Ark een topper van maken”, klinkt het. Jaarlijks fietsen ze ook op bedevaart naar Halle. De tocht van 200 km komt er aan op 10 mei. Het fietsweekend van 23 tot en met 25 mei gaat richting Opaalkust.