Wielertoeristen van Tandje Bie fietsen nu in twee groepen

Wielertoeristenclub Tandje Bie uit Poelkapelle startte onlangs aan het nieuwe wielerseizoen. Diaken Frank Allewaert kwam langs bij het clublokaal De Koolmijn om de toeristen en hun fietsen te zegenen om hen zo te behoeden voor ellende in 2023. Nieuw vanaf dit jaar is dat er twee groepen fietsers zijn: zij die naar jaarlijkse gewoonte 25 à 28 kilometer per uur rijden en voortaan ook een groep die 22 à 25 kilometer per uur rijdt. Nieuwe leden blijven welkom en kunnen voor meer informatie terecht op de Facebookpagina van Tandje Bie. (foto DBI)