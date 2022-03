Wielertoeristen van Ruyslee promoten damesploeg aan begin van seizoen: “Hopen op nieuwe leden”

De wielertoeristen van wtc Ruyslee waren blij dat ze in normale omstandigheden konden verzamelen aan ’t Fonteintje om het nieuwe seizoen te openen. De club wil dit jaar inzetten op de damesploeg en nodigen alle geïnteresseerden dan ook uit voor een ritje.

Zondag 8 maart 2020: het jaarlijkse ontbijt in café ‘t Fonteintje als opener van het nieuwe seizoen van wtc Ruyslee. Naast de ambitieuze en hoopvolle verwachtingen, werd bij dat ontbijt gepraat over wat toen nog heel pril was. Maar amper een week later ging alles bruusk op slot.”

“Precies twee jaar en vijf coronagolven later verzamelden de fietsfanaten van wtc Ruyslee vorige zondag. Op hoop van zegen startte de club het nieuwe seizoen. Het bestuur wil de terugval fnuiken en meteen een grote revival inzetten. De heerlijk fietsende damesgroep van weleer op donderdag, krijgt nu alle aandacht.

“We hebben ons altijd aan de regels gehouden”, zegt bestuurslid Ruben Coene. “Als het mocht, zijn we blijven fietsen, zelfs toen het lokaal gesloten was. We zijn een heterogene groep en elk lid was vrij in zijn keuze. Toen de strikte regels van 1,5 meter een must waren, zijn we even gestopt. Individueel kon wel altijd. We bleven ook communiceren, bijvoorbeeld via WhatsApp.”

Revival

“We hebben seizoen 2021 beëindigd met 55 leden. Onze vurigste hoop is om dit aantal nu te handhaven of te overstijgen”, aldus Ruben. “We hebben drie categorieën. Groep A vertrekt op zondag om 8.30 uur en de afstand evolueert met het verloop van het seizoen, van 60 km tot 100 km.”

“Reeks B start op zondag om 9 uur en racet zo’n 80 km. De grootste groep, A en B samen, fietst ook op woensdagavond. We hebben in ons midden een heel verdienstelijke man, die er een erezaak van maakt om steeds een ander traject uit te stippelen. Dat parcours gaat hij vooraf verkennen. Dat is een enorm waardevolle inbreng voor onze wielerfans. Voor dit seizoen halen we dankzij enkele dames alles uit de kast om de categorie dames-recreanten nieuw leven in te blazen.”

Het is nog niet zo lang geleden dat een groep van wel 30 dames elke dinsdagavond een flinke fietstocht door de regio ondernam. Dat zou dan verschuiven naar donderdag, omdat er dan weer een café open was in het Molendorp. Maar dan kwam corona roet in het eten gooien. Ook het afhaken wegens persoonlijke redenen van een duo dat jarenlang de absolute voortrekkersrol vervulde, deed de werking zwaar terugdringen. In 2021 was er geen damesfietsen meer in Ruyslee-clubverband.

Wtc Ruyslee wil een spoedige revival van wat was: “Daarom deze warme oproep aan al wie graag fietst tegen een gezapig en haalbaar tempo. Elke donderdag om 19.30 uur vanaf einde maart vertrekken we aan café ‘t Fonteintje voor zowat 30 km met de klassieke fiets of e-bike. Alles kan, als het maar sportief ontspannend en gezellig sociaal is. Carine De Graeve (0494 13 51 13) en Maaike Vandevoorde (0477 69 46 63) engageerden zich graag voor een heropstart. Bij hen kan iedereen terecht voor info.”

Clubfeest

“We hopen eind dit jaar terug een clubfeest te organiseren na twee annulaties. En hoelang we nog een clublokaal hebben? Delicate vraag, waar we nog niet echt over nadachten. Afwachten dus, met wel deze warme bedenking: in 2023 gaan we weer van start in een nieuwe outfit. Cafébaas Sander Vuylsteke van ‘t Fonteintje beloofde sowieso materiële steun. Dat houdt alle positieve perspectieven wagenwijd open.”

