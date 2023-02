Wielertoeristen gezegend in Ieper: “We hopen op een veilig en leuk fietsjaar”

“De wielrennerij is dan wel geen erkende godsdienst in ons land, toch heeft ze daar op het eerste gezicht alle kenmerken van.” Diaken Lode Caes sprak zondag verschillende wielertoeristenclubs toe voor hun jaarlijkse zegening aan café De Oude Veemarkt in Ieper.

“We zijn hier eerst en vooral om onze onderlinge vriendschap te bevestigen en omdat we het veilig willen houden, voor onszelf en alle gebruikers van de openbare weg”, speechte Lode Caes.

Accident is snel gebeurd

“En telkens wanneer ik zo’n enthousiaste kudde zie passeren, merk ik dat er altijd herdersfiguren tussen zitten, die de kudde in goede banen leiden. Maar een incident of accident schuilt vaak verraderlijk in een klein hoekje en is gauw gebeurd. We kunnen het ondanks alle voorzorg niet helemaal uitsluiten. We doen ons best en laat God dan maar op zijn manier de rest doen. Ook al geloof je daar niet in, er is niets verkeerd mee elkaar alle goeds te wensen. En daar gaat het om in deze zegening.”

Met wijwater zegende de diaken tientallen wielertoeristen van onder meer de clubs Koeketoe, Fringstoe, Ardeca, Retro, Faema’s, Mc Bride, De Platte Tube en De Molteni’s.

“Samen met de andere vrouwen van Fringstoe ga ik elke maandagavond op pad en we sluiten onze fietstochten meestal af met een gezellig drankje”, vertelt Julie Leterme (40) uit Ieper. “Wij starten ons seizoen vanaf het zomeruur, op de laatste maandag van maart, en blijven rijden tot het winteruur weer begint. Deze zegening is een leuke activiteit om mekaar nog eens te ontmoeten na een lange winter en samen het nieuw seizoen te beginnen. We hopen opnieuw op een heel veilig en leuk fietsjaar. Girls just wanna have fun en veilig rijden, dat is ons motto.”

(TP)