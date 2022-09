Wielertoeristen fietsen twaalf uur voor vzw Ouders van verongelukte kinderen in Kuurne: “Eén van onze leden verongelukte met de fiets”

Wielertoeristenclub de Ververieders bestaat nog maar sinds het begin van de coronacrisis en toch is de vereniging al een gevestigde waarde in Kuurne. Op zaterdag 3 september toveren de Ververierieders de site van de renbaan én de zaal Kubox om tot een parcours voor de 12 uur van Kuurne.

“Het is de bedoeling dat elk team blijft fietsen van 9 uur ‘s morgens tot 21 uur ‘s avonds”, vertellen de Ververieders. “Er is een parcours uitgestippeld op de renbaan en er wordt zelfs door de Kubox gereden. De hele dag door is er een gezellig sfeerterras met springkastelen en dj’s die zorgen voor vrolijke muziek.”

Vzw Ouders van verongelukte kinderen

De opbrengst van de inschrijvingen en het sfeerterras gaan naar het goede doel. De Ververieders kozen voor de vzw Ouders van verongelukte kinderen. Een van de leden van de club, Simon Meysmans (25), overleed in september 2020 immer na een aanrijding tijdens een fietsrit in Ooigem.

De 12 uur van Kuurne is voor iedereen toegankelijk, zowel voor getrainde als niet-getrainde fietsers en voor alle leeftijden. Een belangrijke tip van de organisatoren: kom niet met een koersfiets. Omdat het parcours voor een deel over de renbaan loopt, kom je best met een mountainbike, gravelbike of zelfs een stadsfiets. De dunne bandjes van een koersfiets kunnen wegzakken in de mulle ondergrond van de hippodroom.

(ADM)