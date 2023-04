Wielerdames Gistel mogen 45 kaarsjes uitblazen

De recreatieve fietsgroep Wielerdames Gistel bestaat 45 jaar.

De groep heeft Linda Janssens als voorzitter, Christine Claeys als secretaris en Mia Messelier als sportraadverantwoordelijke en telt vandaag veertig leden. “Van eind april tot half september fietsen we elke woensdagavond. En in juli en augustus organiseren we een dagrit, in september en halvedagrit”, laten de dames optekenen. Een van de hoogtepunten is toch wel de driedaagse fietsvakantie. Die gaat dit jaar naar het Zuid-West-Vlaamse Ieper. Maar er is meer. “We vieren ieder jaar onze kampioenen tijdens een etentje”, zeggen Linda, Christine en Mia.

“Nu zetten we onze 45-jarige jubilaris Chantal Jacqueloot in de bloemetjes. Ze is het langst fietsende lid. Roza Desender met 42 jaar, en Chantal Stragier, Marie-Rose Helsmoortel en Liliane Decorte hebben elk 40 fietsjaren op de teller en verdienen ook een dikke proficiat.”