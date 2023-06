Wielercomité Madonna serveert hesp aan ’t spit op zondag 18 juni

Op zondag 18 juni knoopt Wielercomité Madonna weer aan met de traditie van een eetfestijn. “Door corona was het niet mogelijk om de voorbije jaren ons eetfestijn te organiseren”, vertelt secretaris Rik Vervenne. “Dankzij de toelage van de gemeente, onze lokale sponsors, die we uiteraard zeer dankbaar zijn, en omdat we de knip op de broek hielden, kunnen we met Madonna-kermis opnieuw twee wielerwedstrijden presenteren.”

“Op zondag 18 juni vanaf 11.30 uur nodigen we iedereen uit voor ons eetfestijn, dat we opnieuw kunnen organiseren. We bieden in zaal ‘t Madointje hesp aan ‘t spit aan met groentjes, frietjes en saus. Inschrijven kan aan 18 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen bij alle bestuursleden of bij secretaris Rik Vervenne (0493 65 66 38). Naast de inbreng van Vleeshalle Markey en algemene Vloerwerken Cornette is de opbrengst noodzakelijk voor de organisatie van de twee wielerwedstrijden tijdens de kermisweek. Op zondag 20 augustus strijden de elite zonder contract en beloften, en op dinsdag 22 augustus verwelkomen we de junioren. Start- en aankomstzone bevindt zich ter hoogte van herberg Transvaal.”

Prestatie

“Ons wielercomité zet al sinds de jaren 60 wielerwedstrijden op de kaart met de kermis, met uitzondering van 2020. Het verbod op samenkomsten, waardoor ons eetfestijn niet kon doorgaan, was een serieuze streep door de rekening. Gelukkig kan alles nu weer”, vertelt secretaris Rik, die in 1985 startte als signaalgever en in 2000 secretaris werd na de verhuis van Marnick Rambour naar Ieper. “We beschikken voorlopig over een 30-tal medewerkers, waarvan een 20-tal signaalgevers. Een hele prestatie voor een gehucht van ongeveer 1.200 inwoners. Extra medewerkers zijn altijd welkom.” (RLa)