Wielerclub Helkijn Sportief stopt na 102 jaar

Door een gebrek aan opvolging binnen het bestuur stopt Helkijn Sportief ermee. Ze waren nog met z’n vieren, en dat was te weinig om de jaarlijkse koersen in de gemeente te blijven organiseren. De twee koersen zijn voor volgend jaar ‘gered’, maar wat daarna komt, is een vraagteken.

De bestuursleden die al jaren de wielerclub in leven houden, vonden geen nieuwe mensen om hen te ondersteunen. Hierdoor hebben ze de beslissing genomen om op te houden met Helkijn Sportief. Het nieuws hing al wat rond binnen de gemeente. De schepen van Sport Conny Seynaeve kreeg twee weken geleden de bevestiging van secretaris Johan Vercoutere. De wielerclub, die ontstond nadat de befaamde paardenkoers op kermiszondag er eind jaren vijftig mee moest ophouden om financiële redenen, organiseerde al zestig jaar koersen in de gemeente, vooral in Helkijn. Zo’n vijftien jaar geleden organiseerde Helkijn Sportief zijn eerste koers in Spiere.

De voorbije veertien dagen zocht schepen Seynaeve een oplossing voor de twee koersen die de club organiseerde. Die vond ze in het aangrenzende dorp Kooigem. De Koninklijke Wielerclub Sport en Nering wilde de koersen dit jaar inschrijven en zo het administratieve op zich nemen. De twee koersen tijdens de kermis van Helkijn en in Spiere zullen dit jaar dus eind augustus plaatsvinden.

De oplossing moest er snel komen, want de koersen voor het volgende kalenderjaar moeten vóór 1 januari ingeschreven zijn. “Voor volgend jaar is er een zekere oplossing gevonden. Hoe het verder moet in de toekomst, dat zullen we in 2024 bekijken met de mensen die de koers organiseren”, zegt Seynaeve. De gemeente zal helpen om de koers te organiseren. De schepen is volop op zoek naar seingevers die de koersen in goeie banen kunnen helpen leiden.

Geen respons

Johan Vercoutere en de andere bestuursleden van de wielerclub willen hun steentje zeker nog bijdragen. “Het is spijtig dat zo’n oude wielerclub moet stoppen. We hebben de laatste jaren gezocht naar opvolgers, maar er kwam geen respons op. Ik ben gelukkig dat onze twee wedstrijden blijven bestaan in Spiere-Helkijn. Natuurlijk willen wij meehelpen waar het kan, als ze het ons vragen. Het werd wat te veel voor ons klein bestuur om nog elk jaar de koersen te organiseren.”

Johan Vercoutere blijft hopen dat er in Spiere-Helkijn weer iemand de rol kan opnemen om de koers te organiseren. De samenwerking met de gemeente was altijd uitstekend. (TB)